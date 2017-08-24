kai_os

Мария Сокол kai_os

 
32 годаУкраина/Армянск
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Prosecutorr
Байкер 
28 летЛатвия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
4 года назад
Нужен дизайн лаунчера для игры
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vitalygri
Роман 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Разработка этикетки на безалкогольную продукцию
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