Род деятельности:
> Создаю эксклюзивные логотипы.
> Дизайн элементов фирменного стиля (визитки, бланки, конверты, фирменные папки и т.д. и т.п.).
> Векторные иллюстрации.
Условия взаимовыгодного сотрудничества:
1. Техническое задание или заполненный бриф;
2. Предоплата 50%, которую я не возвращаю в случае отказа от сотрудничества (оставляю себе за уделенное для Вас время);
3. Работа: обсуждение, правки. При несоответствии ТЗ, дальнейшее развитие сотрудничества определяется в индивидуальном порядке (увеличение стоимости проекта либо разрыв сотрудничества). Поэтому, уважаемые Заказчики, пожалуйста, ответственно относитесь к оформлению ТЗ, это в Ваших интересах.
4. Оплата остатка суммы, обмен отзывами;
5. Отправка исходника (только один выбранный вариант)
Стоимость каждого проекта обсуждается индивидуально.
Способы оплаты:
> Webmoney (WMU, WMR, WMZ).