Здравствуйте

Род деятельности:

> Создаю эксклюзивные логотипы.

> Дизайн элементов фирменного стиля (визитки, бланки, конверты, фирменные папки и т.д. и т.п.).

> Векторные иллюстрации.

Условия взаимовыгодного сотрудничества:

1. Техническое задание или заполненный бриф;

2. Предоплата 50%, которую я не возвращаю в случае отказа от сотрудничества (оставляю себе за уделенное для Вас время);

3. Работа: обсуждение, правки. При несоответствии ТЗ, дальнейшее развитие сотрудничества определяется в индивидуальном порядке (увеличение стоимости проекта либо разрыв сотрудничества). Поэтому, уважаемые Заказчики, пожалуйста, ответственно относитесь к оформлению ТЗ, это в Ваших интересах.

4. Оплата остатка суммы, обмен отзывами;

5. Отправка исходника (только один выбранный вариант)

Стоимость каждого проекта обсуждается индивидуально.

Способы оплаты:

> Webmoney (WMU, WMR, WMZ).