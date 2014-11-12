kalina01MM

Вопросы промышленной собственности в интересных статьях и рассказах.

Предпочитаю интересную, творческую работу. Имею опыт по управлению интеллектуальной собственностью, в том числе: оформление заявок на получение патентов, свидетельств на товарные знаки, проведение патентных исследований, постановка ОПС на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов, организация рационализаторской деятельности, информационный поиск, ведение дел по поддержанию патентов и заявкам на объекты промышленной собственности, находящиеся на экспертизе в патентных ведомствах.