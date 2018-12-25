kalorave

Максим Усачев kalorave

 
28 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
&#10026; Самый длинный путь начинается с первого шага &#10026;

Привет искатель. Приятно познакомиться.

Занимаюсь разработкой программного обеспечения. Специализируюсь на верстке веб страниц.

На связи 24/7. Не пропадаю!

Уважаю свой труд. Ценю как свое, так и чужое время.  Поддерживаю деловое отношение к работе.

Как говориться лучше 1 раз позвонить чем 1000 раз написать. Звоните, пишите в любое время.

Обсудим детали, подберем аппетитную цену, установим реальные сроки.

Мои контактные данные :

E-Mail:  ...........................     [email protected]

WatsApp:  .......................     +7 (928)-399-97-78

Мобильный:  ..................     +7 (928)-658-87-25

Skype:  ...........................      live:workpage.maxim