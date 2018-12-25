✪ Самый длинный путь начинается с первого шага ✪
Привет искатель. Приятно познакомиться.
Занимаюсь разработкой программного обеспечения. Специализируюсь на верстке веб страниц.
На связи 24/7. Не пропадаю!
Уважаю свой труд. Ценю как свое, так и чужое время. Поддерживаю деловое отношение к работе.
Как говориться лучше 1 раз позвонить чем 1000 раз написать. Звоните, пишите в любое время.
Обсудим детали, подберем аппетитную цену, установим реальные сроки.
Мои контактные данные :
E-Mail: ........................... [email protected]
WatsApp: ....................... +7 (928)-399-97-78
Мобильный: .................. +7 (928)-658-87-25
Skype: ........................... live:workpage.maxim
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