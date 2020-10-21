Приветствую, уважаемый читатель.♀️
Хочу рассказать немного о себе:
С детства меня тянуло к творчеству и я решила развивать в себе три навыка-Умение озвучивать видеоролики,на русском,английском и азербайджанском и турецком языке,так же и читать стихи с необходимой интонацией,что и по сей день я продолжаю делать邏
Так же интерес у меня был и к Видео (монтаж,съемка),что я так же продолжаю развивать.
И наконец последнее-это Графический Дизайн, всегда не ровно дышала к постерам и баннерам,а так же люблю создавать дизайн для любых вариантов инстаграм страниц
Владею программами Адоб Фотошоп (идеально), Адоб Иллюстратор (базовое владение программы),и программой видео монтажа Премьер Про,а так же базовое знание Адоб Афтер Эффектс.⌨
Если мне удалось Вас заинтересовать, то свяжитесь со мной через мой телеграм аккаунт- @kamragi .😎
С уважением, Камилла.