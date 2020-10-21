Medaleone

Приветствую, уважаемый читатель.‍♀️

Хочу рассказать немного о себе:

С детства меня тянуло к творчеству и я решила развивать в себе три навыка-Умение озвучивать видеоролики,на русском,английском и азербайджанском и турецком языке,так же и читать стихи с необходимой интонацией,что и по сей день я продолжаю делать邏

Так же интерес у меня был и к Видео (монтаж,съемка),что я так же продолжаю развивать.

И наконец последнее-это Графический Дизайн, всегда не ровно дышала к постерам и баннерам,а так же люблю создавать дизайн для любых вариантов инстаграм страниц

Владею программами Адоб Фотошоп (идеально), Адоб Иллюстратор (базовое владение программы),и программой видео монтажа Премьер Про,а так же базовое знание Адоб Афтер Эффектс.⌨

Если мне удалось Вас заинтересовать, то свяжитесь со мной через мой телеграм аккаунт- @kamragi .😎

С уважением, Камилла.