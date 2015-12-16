Не оставляй дела на завтра, которые можно сделать сегодня!

Серьёзный, прагматичный, за работу берусь сразу, на потом не оставляю.

Работал 3 года Блоггером, очень хорошо знаю эту сферу.

Работал СЕО оптимизатором 2 года, также обладаю опытом в ведение контекстной рекламы Я.Директ и Google.Adwords.

Опыт работы рерайтером и корректор текстов.

Так же, занимаюсь размещением обьявлений на более чем 200 качественных площадок и досок обьявления по Москве и Московоской области. Если надо регистрации и прокачка аккаунто в различных досках обьявлений, это тоже ко мне)

Постоянно развиваюсь, легко учусь.

Готов ответить на любые ваши вопросы.