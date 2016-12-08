kan_sania98

Сания kan_sania98

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Разработка логотипов, визиток, анимационные ролики, презентации с учетом всех пожеланий заказчика.

Отзывы заказчиков

kazkibergetic
Олег 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Написать текст для сайта на Казахском языке
Всё сделано быстро и качественно. Рекомендую!
Прекрасный заказчик, своевременная оплата. Спасибо
Ответный отзыв