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Сания
kan_sania98
kan_sania98
27 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
2 года назад
1 отзыв
Разработка логотипов, визиток, анимационные ролики, презентации с учетом всех пожеланий заказчика.
Отзывы заказчиков
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Олег
kazkibergetic
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
51 отзыв
$4
10 баллов
8 лет назад
Написать текст для сайта на Казахском языке
Всё сделано быстро и качественно. Рекомендую!
Прекрасный заказчик, своевременная оплата. Спасибо
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Отзывы заказчиков
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