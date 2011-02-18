$200
Требуется разработать простую, с элементарным дизайном, страницу, позволяющую проводить аукционы. Тех.задание прилагается.
Веб-программирование3 исполнителя
Закрыт
14 лет назад
Требуется разработать простую, с элементарным дизайном, страницу, позволяющую проводить аукционы. Тех.задание прилагается.
Для интернет-магазина требуется написать небольшой онлайн-чат для быстрой связи с сотрудниками. Покупатель нажимает на ссылку "Связь с сотрудни ком" на странице существующего онлайн-каталога. Открывается небольшое окно с сообщением "Ожидание свободного сотрудника". При ...