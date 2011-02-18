kapnik

Николай kapnik

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Онлайн чат

    Для интернет-магазина требуется написать небольшой онлайн-чат для быстрой связи с сотрудниками. Покупатель нажимает на ссылку "Связь с сотрудни ком" на странице существующего онлайн-каталога. Открывается небольшое окно с сообщением "Ожидание свободного сотрудника". При ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад