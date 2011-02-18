Для интернет-магазина требуется написать небольшой онлайн-чат для быстрой связи с сотрудниками. Покупатель нажимает на ссылку "Связь с сотрудни ком" на странице существующего онлайн-каталога. Открывается небольшое окно с сообщением "Ожидание свободного сотрудника". При ...