You can start now to change your future.

Hello! Мне 21 год и я хочу развиваться и ищу различные пути для этого! Владею английским на уровне Upper-Intermediate (B2) и имею Кембриджский сертификат TKT Module 1 и готовлюсь к сдаче TKT Module 2 и TKT Module 3. К тому же владею корейским языком и имею сертификат TOPIK I. Мои качества, которые пригодятся в работе - это дисциплинированость, ответственность, усидчивость и внимательность. Надеюсь на сотрудничество!