Разрабатываю веб-страницы из макета, учитывая их адаптивность и отзывчивость на экранах любого размера. Страницы готовы для интеграции в CMS.
Профессионально владею графическими редакторами и веб-дизайном, что позволяет мне без проблем считать макет, подготовить графические материалы, и в случае необходимости, найти общий язык с дизайнером.
Преимущества:
- верстка страниц согласно макету;
- чистая семантика кода;
- адаптивная и отзывчивая верстка;
- кроссбраузерная верстка;
- верстка готова к интеграции с CMS;
- исходный код масштабируемый и легок в поддержке;
- педантично подходу к работе;
- всегда на связи в рабочее время (по Киеву).
- не все задачи мне под силам;
- есть огрехи в оценки времени;
- могу быть излишне педантичен.
- HTML 5, CSS 3 (включая CSS Flex, CSS Grid Layout и CSS переменные).
- Sass (в большей степени SCSS), LESS;
- JavaScript (базовая работа с интерфейсами);
- JavaScript (jQuery);
- Visual Studio Code (+ Emet);
- Gulp, Grun;
- БЭМ, MVC.
Сильные навыки технического дизайна.
Уверенные знания UX/UI.