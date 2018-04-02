Разрабатываю веб-страницы из макета, учитывая их адаптивность и отзывчивость на экранах любого размера. Страницы готовы для интеграции в CMS.

Профессионально владею графическими редакторами и веб-дизайном, что позволяет мне без проблем считать макет, подготовить графические материалы, и в случае необходимости, найти общий язык с дизайнером.

Преимущества:

верстка страниц согласно макету;

чистая семантика кода;

адаптивная и отзывчивая верстка;

кроссбраузерная верстка;

верстка готова к интеграции с CMS;

исходный код масштабируемый и легок в поддержке;

педантично подходу к работе;

всегда на связи в рабочее время (по Киеву).

Недостатки:

не все задачи мне под силам;

есть огрехи в оценки времени;

могу быть излишне педантичен.

Навыки:

HTML 5, CSS 3 (включая CSS Flex, CSS Grid Layout и CSS переменные).

Sass (в большей степени SCSS), LESS;

JavaScript (базовая работа с интерфейсами);

JavaScript (jQuery);

Visual Studio Code (+ Emet);

Gulp, Grun;

БЭМ, MVC.

Профессиональное владение: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Figma.

Сильные навыки технического дизайна.

Уверенные знания UX/UI.