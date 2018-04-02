karkleo

Вячеслав Малыхин karkleo

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Разрабатываю веб-страницы из макета, учитывая их адаптивность и отзывчивость на экранах любого размера. Страницы готовы для интеграции в CMS.

Профессионально владею графическими редакторами и веб-дизайном, что позволяет мне без проблем считать макет, подготовить графические материалы, и в случае необходимости, найти общий язык с дизайнером.

Преимущества:

  • верстка страниц согласно макету;
  • чистая семантика кода;
  • адаптивная и отзывчивая верстка;
  • кроссбраузерная верстка;
  • верстка готова к интеграции с CMS;
  • исходный код масштабируемый и легок в поддержке;
  • педантично подходу к работе;
  • всегда на связи в рабочее время (по Киеву).
Недостатки: 

  • не все задачи мне под силам;
  • есть огрехи в оценки времени;
  • могу быть излишне педантичен.
Навыки: 

  • HTML 5, CSS 3 (включая  CSS Flex, CSS Grid Layout и CSS переменные).
  • Sass (в большей степени SCSS), LESS;
  • JavaScript (базовая работа с интерфейсами);
  • JavaScript (jQuery);
  • Visual Studio Code (+ Emet);
  • Gulp, Grun;
  • БЭМ, MVC.
Профессиональное владение: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Figma.

Сильные навыки технического дизайна.

Уверенные знания UX/UI.