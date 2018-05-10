karlito001

✔️ Реклама в Яндекс Директ (Поиск, РСЯ), Facebook, Instagram, My-Target, VK-target.
Услуги:
Запуск рекламных компаний от 3 000 до 15 000 руб. (в зависимости от тематики, таргетинга и прочих нюансов, влияющих на трудозатраты) !
Ведение рекламных компаний за 10% от месячного бюджета!
Настройка отслеживания целей в Яндекс Метрике!
Аналитика и постоянная оптимизация компании!
Работа над достижением целей рекламы!
Опыт работы:
Более 3-х лет работы с клиентами в сферах:
- Интернет магазины
- Строительные организации
- Туризм
- Доставка цветов
- Доставка суши
- Образовательные услуги
Действие аккаунта приостановлено!