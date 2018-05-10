karlito001

✔️ Реклама в Яндекс Директ (Поиск, РСЯ), Facebook, Instagram, My-Target, VK-target.

Услуги:

 Запуск рекламных компаний от 3 000 до 15 000 руб. (в зависимости от тематики, таргетинга и прочих нюансов, влияющих на трудозатраты) !

Ведение рекламных компаний за 10% от месячного бюджета!

Настройка отслеживания целей в Яндекс Метрике!

Аналитика и постоянная оптимизация компании!

Работа над достижением целей рекламы!

Опыт работы:

Более 3-х лет работы с клиентами в сферах: