karlov

Сергей Карлов karlov

 
NaN летРоссия/Королёв
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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Kubaas
Россия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
$100
10 баллов
15 лет назад
Лого для муз.группы
Сергей победил в конкурсе на разработку логотипа для музыкальной группы. Интересные идеи, качественная реализация. Мои рекомендации.