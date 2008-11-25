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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
15 лет назад
Сергей победил в конкурсе на разработку логотипа для музыкальной группы. Интересные идеи, качественная реализация. Мои рекомендации.