karman_shop

Уважаемые Дамы и Господа, разрешите представить Вам проект нашей компании - Карман.ру. - интернет-магазин сотовых, мобильных телефонов, mp3 плееров и другой портативной техники. Наша команда - это молодой, но уже опытный и профессиональный коллектив. Мы готовы приложить все усилия для того, что бы Вы правильно выбрали и приобрели интересующую Вас продукцию, Вы будете довольны нашей работой и, надеемся, порекомендуете наш магазин своим друзьям и коллегам по работе.

В нашем интернет-магазине Вы найдете широкий ассортимент продукции, объединенной под одним понятием - портативная (карманная) техника.

При определении ассортимента реализуемых нами категорий товаров мы не брали за основу принцип «товара небольшого размера», который можно поместить в карман. Интернет-магазин портативной техники - это условное название, где мы взяли за основу возможность человека носить вещь с собой и использовать ее в различных жизненных ситуациях, как для развлечения, так и для работы, но кроме использования профессионально.