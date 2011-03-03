kartika

Екатерина Смирнова kartika

 
42 годаРоссия/Тверь
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Переводы английский,хинди,малаялам; дизайн;нейминг
Портфолио
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Отзывы заказчиков
vitalycool
Виталий 
42 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Требуется логотип для столовой
Катя очень хороший специалист, работает быстро и самое главное качественно и креативно! +10!!! Понравилось буду заказывать еще!
От сотрудничества с Ли Виталий (vitalycool) остались только положительные впечатления. Замечательный работодатель. Оплату произвел вовремя.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
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MindON
Жека 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
$50
5 баллов
13 лет назад
Требуется толковый лого
Что сказать просто победила :)
Очень хороший заказчик! Всем рекомендую!!!
Ответный отзыв
sergey-v
Сергей 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Логотип
Екатерина специалист в своем деле, а работа выполнена на 101%.
Четкое ТЗ, своевременная оплата,что может быть лучше? Всем рекомендую!!!!
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