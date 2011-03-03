Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия245 просмотров
- Logo102300 просмотров
- Logo101283 просмотра
- Logo100316 просмотров
- Кидс245 просмотров
- 22244 просмотра
- Без названия241 просмотр
- Без названия176 просмотров
- Без названия179 просмотров
- Карта клиента 1197 просмотров
- Клева мама567 просмотров
- Logo 00213 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Катя очень хороший специалист, работает быстро и самое главное качественно и креативно! +10!!! Понравилось буду заказывать еще!
Ответный отзыв
От сотрудничества с Ли Виталий (vitalycool) остались только положительные впечатления. Замечательный работодатель. Оплату произвел вовремя.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
$50
5 баллов
13 лет назад
Что сказать просто победила :)
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик! Всем рекомендую!!!
$10
10 баллов
13 лет назад
Екатерина специалист в своем деле, а работа выполнена на 101%.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, своевременная оплата,что может быть лучше? Всем рекомендую!!!!