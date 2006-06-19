kartoha

Антон Чан kartoha

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Screensaver, Wallpaper(2шт), Аватары (3)

    Необходимо разработать: 1. Скринсейвер 2. Экранную заставку (2 шт) 1600х1200 3. Аватары (3 штуки) 100х100 Разработать нужно будет исходя из предоставленного look&amp;feel'a. Срок середина 18-25 июля. Просьба не предлагать связаться с вами по icq. Пишите на почту ([email protected]): - Портфолио работ - Стоимость работ

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка модулей. XML+XSLT+PHP

    Нужна доработка сайта www.24dok.ru. Написание дополнительного сервиса. 2.1. База данных. Аннотации. Версия для печати (сделать без картинок, только текст) 2.2. Сделать программу на неделю (возможность выбора в разделе «ПРОГРАММА») и соответственно версию для печати (на бланке ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка модулей на XML+XSLT+PHP

    $100

    Нужна доработка сайта www.24dok.ru. Написание дополнительного сервиса. 2.1. База данных. Аннотации. Версия для печати (сделать без картинок, только текст) 2.2. Сделать программу на неделю (возможность выбора в разделе «ПРОГРАММА») и соответственно версию для печати (на бланке ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад