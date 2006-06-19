Необходимо разработать: 1. Скринсейвер 2. Экранную заставку (2 шт) 1600х1200 3. Аватары (3 штуки) 100х100 Разработать нужно будет исходя из предоставленного look&feel'a. Срок середина 18-25 июля. Просьба не предлагать связаться с вами по icq. Пишите на почту ([email protected]): - Портфолио работ - Стоимость работ
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- Прочее2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужна доработка сайта www.24dok.ru. Написание дополнительного сервиса. 2.1. База данных. Аннотации. Версия для печати (сделать без картинок, только текст) 2.2. Сделать программу на неделю (возможность выбора в разделе «ПРОГРАММА») и соответственно версию для печати (на бланке ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужна доработка сайта www.24dok.ru. Написание дополнительного сервиса. 2.1. База данных. Аннотации. Версия для печати (сделать без картинок, только текст) 2.2. Сделать программу на неделю (возможность выбора в разделе «ПРОГРАММА») и соответственно версию для печати (на бланке ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт18 лет назад