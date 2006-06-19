Необходимо разработать: 1. Скринсейвер 2. Экранную заставку (2 шт) 1600х1200 3. Аватары (3 штуки) 100х100 Разработать нужно будет исходя из предоставленного look&feel'a. Срок середина 18-25 июля. Просьба не предлагать связаться с вами по icq. Пишите на почту ([email protected]): - Портфолио работ - Стоимость работ