kat_mchs

Екатерина kat_mchs

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Аналитика любого уровня, разработка трейд- маркетинговых активностей, продажи: скрипты для менеджеров, коммерческие предложения.

Разработка индивидуальных коммерческих и маркетинговых предложений для клиентов, индивидуальный подход.

Подготовка скриптов для отделов продаж, обучение.

Работа на тендерных площадках B2B-center.ru, sourcing.com, подготовка тендерной документации участие в торгах.

Разработка трейд-маркетинговых акций.

Аналитика любого уровня, работа с массивами данных, сводными таблицами, макросами, разработка проектов оптимизации на базе 1С.