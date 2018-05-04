Аналитика любого уровня, разработка трейд- маркетинговых активностей, продажи: скрипты для менеджеров, коммерческие предложения.
Разработка индивидуальных коммерческих и маркетинговых предложений для клиентов, индивидуальный подход.
Подготовка скриптов для отделов продаж, обучение.
Работа на тендерных площадках B2B-center.ru, sourcing.com, подготовка тендерной документации участие в торгах.
Разработка трейд-маркетинговых акций.
Аналитика любого уровня, работа с массивами данных, сводными таблицами, макросами, разработка проектов оптимизации на базе 1С.
Действие аккаунта приостановлено!