katash_julia

маркетинг реклама продвижение переводы

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Высшее В настоящее время работаю руководителем по маркетингу в крупном строительном холдинге. Опыт работы

Начало обучения 2005 Окончание 2010 Учебное заведение Минский Государственный Лингвистический Университет Факультет переводческий ( английский, немецкий

Белорусский государственный экономический университет ( экономист)

Период работы 10.2013 – наст. время

Компания

Международный логистический холдинг «AsstrAAG»

Должность

Начальник отдела продвижения

Обязанности

- общее руководство отделом - контроль соблюдения фирменного стиля - планирование, отчетность, дайджесты - разработка маркетингового и рекламного бюджета - внутренний PR - PR и реклама Беларусь, Швейцария, Италия, Чехия , Германия(ЕС, РФ, РБ + Казахстан) - постоянный контроль за актуализацией информации на сайтах by, lt,com,,de, it, fr - обновление новостного блока все виды новостей+проекты (3р. в нед.) - создание и обновление страниц по продуктам на сайте - соц. cети + англ. версия - выставки, конференции - спонсорство - рекламно - информационные материалы, полиграфия -поздравительные и сувенирные кампании - документооборот - анализ конкурентов - работа со СМИ в РБ, РФ, ЕС. Контроль и руководство интернет продвижения: - SEO - контекстная реклама собственными силами и аутсорсинг - web-аналитика - контроль актуализации информации на сайтах - администрирование сайта Проекты по продвижению новых продуктов и услуг.

Период работы 02.2012 – 09.2013

Компания

ОАО «Минский Автомобильный Завод» (МАЗ)

Должность

Начальник отдела маркетинговых коммуникаций

Обязанности

-Осуществление и планирование работ по проведению рекламных кампаний. - определение типа носителей рекламы (газеты, журналы, рекламные ролики и др.) и их

оптимальное сочетание. -закупка рекламно-полиграфической продукции - разработка рекламных текстов, эскизов и макетов каталогов, буклетов, проспектов и пр.,

подготовка их к изданию. -составление смет затрат, необходимых для проведения рекламной кампании - разработка маркетингового и рекламного бюджета -заключение договора в установленном порядке по рекламированию продукции или услуг со

сторонними организациями в случаях полномасштабной рекламы в средствах

массовой информации, городском общественном транспорте и т.д. -прогнозирование сроков действия рекламы. -составление плана участия ОАО «МАЗ» в республиканских, национальных и международных

выставках -оформление договоров в установленном порядке по созданию рекламных роликов, фильмов и

договоры на наружную, световую, электронную рекламу, рекламу на транспорте - вывод на рынок и продвижение нового продукта - организация съемки рекламных роликов - взаимодействие с региональными, республиканскими и федеральными СМИ в РБ и РФ - проведение тест-драйвов, пресс-конференций - SMM маркетинг - разработка корпоративного сайта - SEO продвижение -анализ конкурентов

Период работы 08.2011 – 02.2012

Компания Должность

ОАО «Минский автомобильный завод» Помощник генерального директора, пресс-секретарь

Обязанности

- работа с документами (информационно-документационное обслуживание): -прием и проверка правильности оформления подготовленных проектов документов, передаваемых

руководителю на подпись, качественное их редактирование; - прием поступающей на рассмотрение руководителя корреспонденции и последующая

передача ее в соответствии с принятым решением в структурные подразделения

или конкретным исполнителям для использования в процессе работы либо

подготовки ответов; -ведение делопроизводства: составление писем, запросов и прочих документов, подготовка

проектов докладов, отчетов и других материалов, необходимых для работы

руководителя; -контроль исполнения работниками предприятия изданных приказов и распоряжений, а также

соблюдение сроков выполнения указаний и поручений руководителя предприятия,

взятых на контроль; -создание «телефонного имиджа» компании и руководителя, ограждение руководителя от

ненужных посетителей и звонков, самостоятельное принятие решений по

переадресации и завершению звонков; -организация и координация встреч руководителя, ; -подготовка заседаний, советов и других совещаний, проводимых руководителем (сбор

необходимых материалов, оповещение участников о времени и месте проведения,

повестке дня, их регистрация), ведение и оформление протоколов совещаний; -организация презентаций и представительская деятельность; -организация приема посетителей, содействие оперативности рассмотрения просьб и

предложений работников; -исполнение личных поручений (выбор подарков деловым партнерам и тому подобное). - работа со СМИ, написание пресс-релизов. - - -

Период работы 09.2010-08.2011

«Минский Автомобильный Завод» пресс-секретарь генерального директора -организация и проведение пресс-конференций, брифингов, «круглых столов» с участием

руководителя - подготовка интервью, выступлений, обращений, приветствия руководителя организации - подготовка и написание текстов новостей, статей, интервью, описание мероприятий,

размещение информации и продвижение ее на «отраслевых» сайтах и блогах -взаимодействие и работа со СМИ, освещение в СМИ вопросов, входящих в компетенцию организации -сопровождение собственного сайта -создание позитивного имиджа организации -мониторинг прессы и аналитика Дополнительная информация: - знания иностранных языков : английский, немецкий, арабский (базовый) - уверенный пользователь ПК - знание инструментов маркетинга - знание рекламного рынка РБ и РФ передовых технологий в рамках рекламного цикла.

Рекламный рынок ЕС. - продвижение бренда. Вывод нового продукта на рынок. - опыт ведения переговоров Обо мне: - стрессоустойчива, амбициозна, легко

обучаема, с интересом берусь за новые проекты и направления.

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