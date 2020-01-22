katerina_2020

Екатерина Белая katerina_2020katerina_2020
44 годаУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Профессиональный письменный перевод документов с-на английский язык
Профессиональный дипломированный переводчик с 15 летним опытом работы выполняет письменные переводы личных документов (паспорта, свидетельства
и выписки из ЗАГС, справки о несудимости, справки с работы, медицинские
справки, трудовые книжки и т.д.), юридических и экономических
документов (уставы, договора, свидетельства о регистрации, протоколы,
офшоры и.т.д.), а также переводы документов общей тематики. Низкие цены
от 40 грн. за стандартный документ, 50 грн. за 1800 знаков с пробелами.
Также возможно нотариальное заверение. Профессионально и оперативно!
Тел.: +380 67 319 41 32, +38063 4532178 e-mail: [email protected]