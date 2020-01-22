katerina_2020

Профессиональный письменный перевод документов с-на английский язык

Профессиональный дипломированный переводчик с 15 летним опытом работы выполняет письменные переводы личных документов (паспорта, свидетельства

и выписки из ЗАГС, справки о несудимости, справки с работы, медицинские

справки, трудовые книжки и т.д.), юридических и экономических

документов (уставы, договора, свидетельства о регистрации, протоколы,

офшоры и.т.д.), а также переводы документов общей тематики. Низкие цены

от 40 грн. за стандартный документ, 50 грн. за 1800 знаков с пробелами.

Также возможно нотариальное заверение. Профессионально и оперативно!

Тел.: +380 67 319 41 32, +38063 4532178 e-mail: [email protected]