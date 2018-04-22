katerina_work201

Администратор, копирайтер, маркетолог, модератор (удаленная работа)

Образование высшее. "Киевский Университет технологии и дизайна" г. Киев, специальность "Технология переработки полимеров"

Дополнительно, окончила:

1. Курсы дизайнеров интерьера "институт дизайна Украины" 2002 г.

2.Курсы "Фито-дизайнер", 2005 г.

3. Получила квалификационное свидетельство Фонда государственного имущества Украины "Консультант по вопросам приватизации и продажи государственного имущества", 2003 г.

4. Прошла специальный курс "Режисура PR-акций" Институт Экономики, Права и Систем управления Песоцких, ноябрь 2005 г.

Имею водительское удостоверение, категория "B". водительский стаж 32 года.