Дизайнер полиграфии

В данный момент работаю на постоянной основе с одним заказчиком. Работа удаленная, есть свободное время. В день (с 9:00 до 18:00 выполняю от 4 до 7 проектов). То есть скорость работы довольно высокая. Качество выполнения тоже на уровне. При наличие четко сформулированного ТЗ, желательно с подробным описанием Ваших предпочтений (еще лучше с примерами стиля оформления, который Вы предпочли бы в конкретном случае), Вы получите готовый макет в течении нескольких часов. Стоимость оговаривается отдельно, с учетом сложности макета.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Папашон

Дизайнер (с фев 2016)

Школа научных чудес, ТМ

Дизайнер. Администратор научной студии (июн 2015 - янв 2016)

Дизайн и Сервис, РА

Дизайнер (дек 2013 - янв 2015)

Производственно-рекламная компания « ВТП»

Дизайнер (сен 2012 - авг 2013)

Рекламное агентство “Egar Prim”

Дизайнер (июн 2011 - фев 2012)

Типография «МАРТ»

Дизайнер (сен 2010 - авг 2011)

Типография «Sofart Studio»

Дизайнер (фев 2008 - фев 2009)

Образование:

Молдавский Государственный Институт Непрерывного Образования (Молдова, Кишинев)

Менеджмент

Портфолио:

http://project88791.tilda.ws

katerrrina.portfoliobox.net