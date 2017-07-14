В данный момент работаю на постоянной основе с одним заказчиком. Работа удаленная, есть свободное время. В день (с 9:00 до 18:00 выполняю от 4 до 7 проектов). То есть скорость работы довольно высокая. Качество выполнения тоже на уровне. При наличие четко сформулированного ТЗ, желательно с подробным описанием Ваших предпочтений (еще лучше с примерами стиля оформления, который Вы предпочли бы в конкретном случае), Вы получите готовый макет в течении нескольких часов. Стоимость оговаривается отдельно, с учетом сложности макета.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Папашон
Дизайнер (с фев 2016)
Школа научных чудес, ТМ
Дизайнер. Администратор научной студии (июн 2015 - янв 2016)
Дизайн и Сервис, РА
Дизайнер (дек 2013 - янв 2015)
Производственно-рекламная компания « ВТП»
Дизайнер (сен 2012 - авг 2013)
Рекламное агентство “Egar Prim”
Дизайнер (июн 2011 - фев 2012)
Типография «МАРТ»
Дизайнер (сен 2010 - авг 2011)
Типография «Sofart Studio»
Дизайнер (фев 2008 - фев 2009)
Образование:
Молдавский Государственный Институт Непрерывного Образования (Молдова, Кишинев)
Менеджмент
Портфолио:
- Портфолио по ссылке: http://project88791.tilda.ws269 просмотров