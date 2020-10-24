katerynahoho

Здравствуй! Я здесь, чтобы воплотить твои идеи в жизнь. У меня есть опыт работы с логотипами, фирменным стилем, иллюстрациями, и другими элементами маркетинга.
Основные причины меня нанять:
★ Я подхожу к каждой дизайнерской задаче с вниманием к деталям и точным требованиям
★ Могу найти уникальное и функциональное решение для дизайна.
★ Я просто люблю то, что делаю и соответственно проект выходит "з душой"
Я предоставляю своим клиентам различные услуги, в том числе:
дизайн логотипа и брендинг
фирменный стиль
иллюстрация для электронных печатных и печатных СМИ
векторная и растровая графика (форматы ai, pdf, psd, png, jpeg)
упаковка, плакат, визитки, флаеры, баннеры, информационные бюллетени
Я хотел бы воплотить ваши идеи в хорошо организованные современные дизайнерские концепции и предложить вам новые творческие решения для вашего проекта. Легкая личность с серьезным подходом к работе. Я высоко ценю дружеское общение и за эффективное использование времени и ресурсов.
Давайте обсудим ваши цели и найдем лучший способ их достичь...