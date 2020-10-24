katerynahoho

Графический дизайнер, иллюстратор

Здравствуй!  Я здесь, чтобы воплотить твои идеи в жизнь. У меня есть опыт работы с логотипами, фирменным стилем, иллюстрациями, и другими элементами маркетинга.

Основные причины меня нанять:

★ Я подхожу к каждой дизайнерской задаче с вниманием к деталям и точным требованиям

★ Могу найти уникальное и функциональное решение для дизайна.

★ Я просто люблю то, что делаю и соответственно проект выходит "з душой"

Я предоставляю своим клиентам различные услуги, в том числе:

 дизайн логотипа и брендинг

 фирменный стиль

 иллюстрация для электронных печатных и печатных СМИ

 векторная и растровая графика (форматы ai, pdf, psd, png, jpeg)

 упаковка, плакат, визитки, флаеры, баннеры, информационные бюллетени

Я хотел бы воплотить ваши идеи в хорошо организованные современные дизайнерские концепции и предложить вам новые творческие решения для вашего проекта. Легкая личность с серьезным подходом к работе. Я высоко ценю дружеское общение и за эффективное использование времени и ресурсов.

Давайте обсудим ваши цели и найдем лучший способ их достичь...