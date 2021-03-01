10 лет опыта перевода- 7 лет проживания в Англии

Квалифицированный, амбициозный и ответственный эксперт в сфере цифрового маркетинга, менеджер проектов, и переводчик английского языка, способна одновременно наблюдать за несколькими

задачами и работать с различными личностями.

Помощь в создании сайтов, оптимизации и разработка стратегии для рекламы, копирайт и менеджмент социальных сетей.

Хорошее понимание требований к логистике, дизайну и инвентаризации. Более 10 лет опыта работы

за рубежом, и свободное владение английским языком на уровне родного. Большой опыт ведения

переговоров с клиентами вживую, по телефону, а также профессионально по электронной почте

английском и русском / украинском.