Екатерина Паршина katrina_deskatrina_des
29 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Молодой дизайнер с желанием работать!
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина и я постараюсь помочь вам с созданием логотипа, фирменного стиля, интерьера, а возможно даже с web-дизайном. Я закончила с отличием Кубанский государственный университет по специальности "дизайнер". Из - за огромного интереса к сфере дизайна решила продолжать обучение в магистратуре. Во фрилансе недавно, но уже очень хочется работать и помогать воплощать Ваши идеи в жизнь. Надеюсь на сотрудничество.
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Портфолио
- Фирменный стиль и интерьер для ювелирного магазина483 просмотра
- Дизайн-проект фирменного стиля велокафе "Вело-Ело"1056 просмотров