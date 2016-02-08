Молодой дизайнер с желанием работать!

Здравствуйте! Меня зовут Екатерина и я постараюсь помочь вам с созданием логотипа, фирменного стиля, интерьера, а возможно даже с web-дизайном. Я закончила с отличием Кубанский государственный университет по специальности "дизайнер". Из - за огромного интереса к сфере дизайна решила продолжать обучение в магистратуре. Во фрилансе недавно, но уже очень хочется работать и помогать воплощать Ваши идеи в жизнь. Надеюсь на сотрудничество.