Копирайт. Рерайт. Оперативно и качественно.

Пиарщик, специалист по работе в соц. сетях, сеошник, журналист, копирайтер, рерайтер, поэт, пишу сео статьи и тексты песен, накручиваю людей в группы. Беру темы по интернет-маркетингу, ИТ сфере, медицине, спорту, туризму и психологии. 2 высших образования в сфере туризма и психологии. Автор и исполнитель песен. Пишу стихи и песни на заказ.

Вот мое портфолио: https://docs.google.com/document/d/1O9XtdSRrCCKvntlkkDgRxK1FYBK5IV273NJFyHhpUJA/edit?usp=sharing