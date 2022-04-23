Екатерина katyaflash1710katyaflash1710
34 годаРоссия/Набережные Челны
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Копирайт. Рерайт. Оперативно и качественно.
Пиарщик, специалист по работе в соц. сетях, сеошник, журналист, копирайтер, рерайтер, поэт, пишу сео статьи и тексты песен, накручиваю людей в группы. Беру темы по интернет-маркетингу, ИТ сфере, медицине, спорту, туризму и психологии. 2 высших образования в сфере туризма и психологии. Автор и исполнитель песен. Пишу стихи и песни на заказ.
Вот мое портфолио: https://docs.google.com/document/d/1O9XtdSRrCCKvntlkkDgRxK1FYBK5IV273NJFyHhpUJA/edit?usp=sharing
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Вот портфолио по всем текстам190 просмотров
Продающие тексты
нет отзывов
$999.99/час
от $500от 1 часа
нет рейтинга