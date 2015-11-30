katyshkens

Екатерина katyshkens

 
33 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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Отзывы заказчиков
leza8212
Елена Ли 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Нужны авторы (только рерайт) для нового проекта
Качественная работа. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Очень четкие задачи и условия сотрудничества. Спасибо.
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