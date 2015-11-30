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Екатерина
katyshkens
katyshkens
33 года
Украина
/
Киев
8 лет на
фриланс
-бирже
Была
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Елена Ли
leza8212
41 год
Россия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
6 отзывов
$1
10 баллов
8 лет назад
Нужны авторы (только рерайт) для нового проекта
Качественная работа. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Очень четкие задачи и условия сотрудничества. Спасибо.
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Отзывы заказчиков
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