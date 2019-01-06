kazberova555

Богатыми становятся в свободное от работы время.

Я начинающий специалист в интернет-рекламеРекламной Сети Яндекса.

Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их

внедрить для Вас совершенно бесплатно. То есть я предлагаю настроить вам интернетрекламу бесплатно, а взамен попрошу только отзыв о моей работе. При этом со

своей стороны гарантирую что все будет сделано хорошо.Предлагаю обсудить детальнее.