kdavit

Давит kdavit

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Программирование PHP: доработка, оптимизация

Отлично владею языком программирования PHP. Берусь за любые CMS/CMF работающих на этом языке.

Пишу с нуля системы разной сложности ( собственные CMS ).

Отлично верстаю ( адаптивно и валидно ).

Быстро осваиваю новое.

PHP/OOP/MySQL/JS/jQuery/AJAX/HTML(5)/CSS(3)/BOOTSTRAP

DLE/WORDPRESS/JOOMLA/YII/SYMPHONY/COTONTI/BITRIX и т.д.

Оптимизация сайта ( увеличение скорости по PAGESPEED GOOGLE ). Могу вывести ваш проект в зеленую зону.

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Отзывы заказчиков

dikon
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Ютм метки проброс внутри сайта.
Получил удовольствие от сотрудничества. Получите и вы.:) Рекоммендую.
Только положительные эмоции. Четко поставленные задачи. Моментальная оплата. Хорошая коммуникабельность. Спасибо за работу!
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axelf90
Артур 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Исправить api на моём сайте по платёжной системе UnitPay.
Отличная коммуникация и сроки! Спасибо большое за быстрое и качественное выполнение! Обращусь ещё, если будет время.
Очень коммуникабельный заказчик. С оплатой никаких проблем. Все договоренности соблюдены! Спасибо за работу!
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