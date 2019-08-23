Программирование PHP: доработка, оптимизация
Отлично владею языком программирования PHP. Берусь за любые CMS/CMF работающих на этом языке.
Пишу с нуля системы разной сложности ( собственные CMS ).
Отлично верстаю ( адаптивно и валидно ).
Быстро осваиваю новое.
PHP/OOP/MySQL/JS/jQuery/AJAX/HTML(5)/CSS(3)/BOOTSTRAP
DLE/WORDPRESS/JOOMLA/YII/SYMPHONY/COTONTI/BITRIX и т.д.
Оптимизация сайта ( увеличение скорости по PAGESPEED GOOGLE ). Могу вывести ваш проект в зеленую зону.
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Получил удовольствие от сотрудничества. Получите и вы.:) Рекоммендую.
Ответный отзыв
Только положительные эмоции. Четко поставленные задачи. Моментальная оплата. Хорошая коммуникабельность. Спасибо за работу!
$20
10 баллов
6 лет назад
Отличная коммуникация и сроки! Спасибо большое за быстрое и качественное выполнение! Обращусь ещё, если будет время.
Ответный отзыв
Очень коммуникабельный заказчик. С оплатой никаких проблем. Все договоренности соблюдены! Спасибо за работу!