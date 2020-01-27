Нужно написать сценарий видео в формате "челленджа" для youtube-канала (целевая аудитория 6-13 лет). Длительность видео 5-12 минут. "Актеры": девочка 7.5 лет и её мама (или папа). Примерная структура (не обязательно именно так): завязка (~15-30 секунд; цель - привлечь внимание ...
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- $30Сценарии10 заявокЗакрыт2 года назад
Ищем сценариста/сценаристов для написания сценариев для роликов на youtube-канале. Снимаем 2-3 видео в неделю; в идеале найти стабильного человека, но можем работать с оплатой за сценарий. Схема работы: мы задаем актуальные темы; примерные локации, которые можно использовать ...Сценарии23 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сколько у вас будет стоить подготовить 2560*1440 для оформления на youtube-канале и круглый логотип для него ? И какие сроки выполнения ?Логотипы и Знаки2 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищем режиссера видеомонтажа для детского youtube-канала, планируемая загрузка примерно 3 видео по 10 минут в неделею. 1. Нужно уметь добавлять в видео простейшиеэффекты, чтобы визуально делать его более «наполненным» для детей – чтобы внимание держалось и не хотелось ...Видеомонтаж33 заявкиЗакрыт4 года назад