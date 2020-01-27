keeek

Кирилл Иванов keeek

 
41 годРоссия/Екатеринбург
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сценарий видео "челленджа" для youtube-канала (ЦА: 6-13 лет)

    $30

    Нужно написать сценарий видео в формате "челленджа" для youtube-канала (целевая аудитория 6-13 лет). Длительность видео 5-12 минут. "Актеры": девочка 7.5 лет и её мама (или папа). Примерная структура (не обязательно именно так): завязка (~15-30 секунд; цель - привлечь внимание ...

    Сценарии10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать сценарий ролика для Youtube (детский канал)

    Ищем сценариста/сценаристов для написания сценариев для роликов на youtube-канале. Снимаем 2-3 видео в неделю; в идеале найти стабильного человека, но можем работать с оплатой за сценарий. Схема работы: мы задаем актуальные темы; примерные локации, которые можно использовать ...

    Сценарий для ролика
    Сценарии23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Режиссер видеомонтажа для youtube-канала

    Ищем режиссера видеомонтажа для детского youtube-канала, планируемая загрузка примерно 3 видео по 10 минут в неделею.  1.      Нужно уметь добавлять в видео простейшиеэффекты, чтобы визуально делать его более «наполненным» для детей – чтобы внимание держалось и не хотелось ...

    Видеомонтаж33 заявки
    Закрыт
    4 года назад