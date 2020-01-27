Ищем режиссера видеомонтажа для детского youtube-канала, планируемая загрузка примерно 3 видео по 10 минут в неделею. 1. Нужно уметь добавлять в видео простейшиеэффекты, чтобы визуально делать его более «наполненным» для детей – чтобы внимание держалось и не хотелось ...