kefir

Владимир Коломейцев kefir

 
38 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Дизайн/Фотограф/Арт-Директор

Средне специальное — дизайн интерьера, высшее графический дизайн.

Опыт работы 5 лет.

Разработка концепта/идеи

Дизайн

Фотография

art-direction

own crew

Портфолио
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