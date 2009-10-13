Дизайн/Фотограф/Арт-Директор
Средне специальное — дизайн интерьера, высшее графический дизайн.
Опыт работы 5 лет.
Разработка концепта/идеи
Дизайн
Фотография
art-direction
own crew
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Портфолио
- Ural Fashion Week173 просмотра
- Russian Act in London 08'126 просмотров
- Russian Act in London 08'134 просмотра
- Marka:ff157 просмотров
- City format150 просмотров
- Billboard166 просмотров
- Хлебный край227 просмотров
- Geymers150 просмотров
- Geymers151 просмотр
- Geymers151 просмотр
- Erikah Badu162 просмотра
- Podium131 просмотр