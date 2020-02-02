Перевод En-Ru, Ru-En

Работа переводчиком с различными заказчиками: выполнение письменных переводов, статей и содержимого сайтов с английского на русский языки, гарантируя, что конечный вариант перевода максимально точно передаёт смысл оригинального сообщения.

Тематики: наука и техника, путешествия, развлечения, религия, искусство, реклама и т.д.

Письменный перевод RU-EN, EN-RU;

Ознакомление с технической терминалогией для обеспечения правильного перевода статей технической тематики

Поддержание контакта с заказчиками для обсуждения спорных вопросов.