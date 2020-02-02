Анастасия Келина kelina_akelina_a
31 годРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Перевод En-Ru, Ru-En
Работа переводчиком с различными заказчиками: выполнение письменных переводов, статей и содержимого сайтов с английского на русский языки, гарантируя, что конечный вариант перевода максимально точно передаёт смысл оригинального сообщения.
Тематики: наука и техника, путешествия, развлечения, религия, искусство, реклама и т.д.
Письменный перевод RU-EN, EN-RU;
Ознакомление с технической терминалогией для обеспечения правильного перевода статей технической тематики
Поддержание контакта с заказчиками для обсуждения спорных вопросов.
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