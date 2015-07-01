kerf

Павел Юдин kerf

 
43 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Дизайн сайтов, полиграфической продукции, фирменный стиль, usability. Проектрирование, создание и сопровождение Интернет и Интранет-проектов с нуля – корпоративные и promo-сайты, Интернет-магазины, информационные и аналитические порталы, CRM и ERP системы, проекты Web 2.0.

Дизайн сайта
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