Дизайн сайтов, полиграфической продукции, фирменный стиль, usability. Проектрирование, создание и сопровождение Интернет и Интранет-проектов с нуля – корпоративные и promo-сайты, Интернет-магазины, информационные и аналитические порталы, CRM и ERP системы, проекты Web 2.0.