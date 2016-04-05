Всегда рада длительному сотрудничеству!

Доброго времени суток! Несмотря на то что на данном сайте я новенькая, опыт в копирайтинге у меня уже имеется. Напишу любой текст с учётом всех пожеланий заказчика без орфографических, пунктуационных, грамматических или стилистических ошибок. Умею внимательно читать техническое задание, поэтому каждая работа будет выполнена в точности по заданию.

Я люблю пробовать себя в чём-то новом и в связи с этим на двух-трёх темах никогда не останавливаюсь. Если решаюсь написать статью, тематика которой мне неизвестна, сначала обязательно изучаю её с помощью различных источников, а уж потом сажусь за работу.

Прожив в англоязычной стране три года, в моём багаже знаний нашлось место и прекрасным навыкам в английском языке, что позволяет мне работать и с переводами ( в основном с английского на русский). Сейчас я активно читаю, слушаю и пишу на этом языке, поэтому в данный момент мой уровень очень близок к "native".

Сама по себе трудолюбива и целеустремлённа, постоянно расширяю свой кругозор. Если я подаю заявку к заданию, значит я полностью уверена в своих силах и готова выложиться на все 100% вне зависимости от его трудности. Всегда бываю рада длительному и плодотворному сотрудничеству с адекватными и чётко понимающими свои требования заказчиками!