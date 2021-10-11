Нескучный дизайн!

Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я веб-дизайнер.

Предлагаю вам свои услуги по разработке:

- оформление социальных сетей;

- рекламные баннеры;

- Landing page;

- отдельные элементы сайта (кнопки, контактные формы, шапка).

Моя группа Вконтакте - https://vk.com/ketrin_design

Пишите, буду рада сотрудничеству!

Способы связи:

email - [email protected]