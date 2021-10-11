Нескучный дизайн!
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я веб-дизайнер.
Предлагаю вам свои услуги по разработке:
- оформление социальных сетей;
- рекламные баннеры;
- Landing page;
- отдельные элементы сайта (кнопки, контактные формы, шапка).
Моя группа Вконтакте - https://vk.com/ketrin_design
Пишите, буду рада сотрудничеству!
Способы связи:
email - [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Обложка для группы vk - Автосервис614 просмотров
- Баннер для ночного клуба560 просмотров
- Буклет для Кондитерской371 просмотр