khristinkasweet

Войтко Христина Романівна

Ціль: перекладач та репетитор

Дата народження: 22 серпня 1995 року

Вік: 19 років

Телефон: +38 093 790 46 04

Е-mail:[email protected]

Освіта:

У2012 році отримала атестат про повну загальну середню освіту про закінчення

Сокальської гімназії імені Олега Романіва (з поглибленим вивченням гуманітарних

наук).

З 2012 року – студентка Східноєвропейського національного університету імені Лесі

Українки; Інститут іноземних мов, спеціальність – прикладна лінгвістика.

Досвід роботи:

Підчас навчання займалася репетиторством англійської мови з дітьми початкової

школи. Робила переклади тексів (наукових, художніх) з англійської мови на українську.

Знання мов:

Українська – рідна; російська – вільно;англійська – upper intermediate.

Навички:

Досвідчений користувач: MS Office (Word, Exсel, Power Point),навички роботи з Internet.

Особисті якості:

Цілеспрямованість,вміння проводити розпочате до кінця, вміння працювати з великим обсягом роботи, комунікабельність, чесніть, пунктуальність.

Інтереси та захоплення:

Спорт,книги, музика.

Девіз мого життя:

Do your best!