khristinkasweet

Войтко Христина Романівна
Ціль: перекладач та репетитор
Дата народження: 22 серпня 1995 року
Вік: 19 років
Телефон: +38 093 790 46 04
Е-mail:[email protected]
Освіта:
У2012 році отримала атестат про повну загальну середню освіту про закінчення
Сокальської гімназії імені Олега Романіва (з поглибленим вивченням гуманітарних
наук).
З 2012 року – студентка Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки; Інститут іноземних мов, спеціальність – прикладна лінгвістика.
Досвід роботи:
Підчас навчання займалася репетиторством англійської мови з дітьми початкової
школи. Робила переклади тексів (наукових, художніх) з англійської мови на українську.
Знання мов:
Українська – рідна; російська – вільно;англійська – upper intermediate.
Навички:
Досвідчений користувач: MS Office (Word, Exсel, Power Point),навички роботи з Internet.
Особисті якості:
Цілеспрямованість,вміння проводити розпочате до кінця, вміння працювати з великим обсягом роботи, комунікабельність, чесніть, пунктуальність.
Інтереси та захоплення:
Спорт,книги, музика.
Девіз мого життя:
Do your best!