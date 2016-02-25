kiraevv

Анастасия kiraevv

 
30 летПольша/Варшава
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Журналист. Языки: русский, украинский, польский, английский.

Образование:

2010 - 2014 ДонНУ, Журналистика (Украина, Донецк)

2014-2016 Collegium Civitas, PR (Польша, Варшава)

Опыт работы:

2015 - настоящее время - Copywriter «Young andRubicam Group»

лето 2015 - Сообщество Польских Медиа - организация фестивалей, работа с прессой

2010-2014 - Общественный деятель,

                      организация концертов,

                      журналист в журнале "Бизнес-регион Донбасс"

                      главный редактор "ДОТП" (Донецкий областной транспортный портал)

Отзывы заказчиков
masia_777
Макс 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Статьи на польском языке
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