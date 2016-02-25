Журналист. Языки: русский, украинский, польский, английский.
Образование:
2010 - 2014 ДонНУ, Журналистика (Украина, Донецк)
2014-2016 Collegium Civitas, PR (Польша, Варшава)
Опыт работы:
2015 - настоящее время - Copywriter «Young andRubicam Group»
лето 2015 - Сообщество Польских Медиа - организация фестивалей, работа с прессой
2010-2014 - Общественный деятель,
организация концертов,
журналист в журнале "Бизнес-регион Донбасс"
главный редактор "ДОТП" (Донецкий областной транспортный портал)
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
7 лет назад
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