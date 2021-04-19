Пишу на заказ стихи, песни в любом жанре с любыми творческими условиями в самые короткие сроки

Закончил музыкальную школу на инструмент аккордеон, вырос в семье музыкантов, решил тоже связать свою жизнь с музыкой. С детства увлекался творчеством, писал стихи, потом под звуками гитары, они стали превращаться в песни. Понял что стал со словами и рифмами на "ты" и захотел быть полезным кому-либо.

Из достижений имею группу в 16к подписчиков в вк, несколько музыкальных альбомов и множество сделанных музыкальных заказов

https://vk.com/blacktin