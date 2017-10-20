Разработка сайтов под ключ, лэндинг пэйдж и др.
Опыт работы более 2 лет.
Адаптивная кроссбраузерная верстка, СMS. HTML CSS JS Jquery Saas Gulp
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Портфолио
- Toptovar.by226 просмотров
- Информационно-поисковая система166 просмотров
- Sm-by.by/159 просмотров
- P-mogilev.by147 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Все быстро, четко, в срок. Отметить хотелось бы постоянную коммуникацию. Удачи в новых проектах
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, всегда на связи, рекомендую