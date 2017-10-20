kirill321592

Кирилл Даниленко kirill321592

 
28 летБеларусь/Могилев
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка сайтов под ключ, лэндинг пэйдж и др.

Опыт работы более 2 лет. 

Адаптивная кроссбраузерная верстка, СMS. HTML CSS JS Jquery Saas Gulp

JavascriptHTMLCSSjQueryGulp
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AiosS
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нужна верстка сайта
Все быстро, четко, в срок. Отметить хотелось бы постоянную коммуникацию. Удачи в новых проектах
Сотрудничеством доволен, всегда на связи, рекомендую
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