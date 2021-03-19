kirill_prikaz

Саунд дизайнер
Отличный звук может сделать ваш контент захватывающим и запоминающимся
Я могу сделать для вас:
Полноценное аудио сопровождение видео, подкаста или иного контента;
Создать авторскую музыкальную композицию;
Озвучить анимацию или 3D графику.
Редактировать звуковую дорожку: дополнить необходимым звуковым сопровождением, очистить от лишних шумов, применить эффекты, настроить частотный и динамический баланс, выстроить нужную громкость;
Сведение и мастеринг вашего трека.
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