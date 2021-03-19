kirill_prikaz

Саунд дизайнер

Отличный звук может сделать ваш контент захватывающим и запоминающимся

Я могу сделать для вас:

Полноценное аудио сопровождение видео, подкаста или иного контента;

Создать авторскую музыкальную композицию;

Озвучить анимацию или 3D графику.

Редактировать звуковую дорожку: дополнить необходимым звуковым сопровождением, очистить от лишних шумов, применить эффекты, настроить частотный и динамический баланс, выстроить нужную громкость;

Сведение и мастеринг вашего трека.