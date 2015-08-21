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— сроки разработки индивидуальны для каждого проекта;
— я не участвую в конкурсах и бесплатных тендерах;
— не дорабатываю чужие кривые проекты, даже совсем немного;
— важная информация, правки и утверждения подтверждается;
— при работе с безналом, плачу НДС. Cчет в рублях, евро, долларах, гривнах;
— в выходные дни и праздники, я отдыхаю и праздную;
— для крупных проектов есть своя слаженная команда.
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Плачу НДС, договор, возможна оплата безналом для России и Украины, Яндекс-деньги, Вебмани, перевод на счет в любой валюте.