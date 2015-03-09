Верстка страниц:

— HTML, CSS (CSS3), jQuery.

— Блочная верстка, фиксированная/резиновая.

— Кроссбраузерность (IE8+, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari)

— Чистый и понятный код.

— Семантическая верстка.

— Соблюдение стандартов W3C (валидная верстка).

— Адаптация/внедрение плагинов (карусели, счетчики, слайдеры и т.д.).

— Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся — будьте уверены — сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены (Главная от 30$, внутренняя от 15$).

Постоянный контакт (20 часов/сутки).

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту — 100%.

Личностные качества:

• Умение качественно работать; • Добросовестность в работе; • Умение быстро освоить новый программный продукт, технологию; • Обладание творческими способностями; • Присутствие желания работать и зарабатывать.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Карта Приватбанк.

WebMoney (WMZ, WMR).

6–00 — 23–00 МСК

Для оперативности и экономии времени — пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течение 10 мин отвечу.

Опыт в верстке 3 года.