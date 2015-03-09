Верстка страниц:
— HTML, CSS (CSS3), jQuery.
— Блочная верстка, фиксированная/резиновая.
— Кроссбраузерность (IE8+, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari)
— Чистый и понятный код.
— Семантическая верстка.
— Соблюдение стандартов W3C (валидная верстка).
— Адаптация/внедрение плагинов (карусели, счетчики, слайдеры и т.д.).
— Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся — будьте уверены — сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены (Главная от 30$, внутренняя от 15$).
- Постоянный контакт (20 часов/сутки).
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.
• Умение качественно работать;
• Добросовестность в работе;
• Умение быстро освоить новый программный продукт, технологию;
• Обладание творческими способностями;
• Присутствие желания работать и зарабатывать.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Карта Приватбанк.
- WebMoney (WMZ, WMR).
6–00 — 23–00 МСК
Для оперативности и экономии времени — пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течение 10 мин отвечу.
- E-MAIL: [email protected]