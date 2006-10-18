О себе:

Степанова Варвара Владимировна, 1983 г. р.

Проживаю в г. Петрозаводске (Карелия) в связи с учёбой в магистратуре

физико-технического факультета ПетрГУ.

По семейным обстоятельствам часто бываю в Москве (2-4 раза в месяц).

Образование:

Высшее образование, физик.

В данный момент продолжаю обучение в магистратуре по специальности

"Микроэлектроника и физика полупроводников".

Профессиональные навыки:

Web-дизайн: Photoshop, Corel Draw и др по мере необходимости.

Вёрстка: Dreamweaver, HomeSite, Notepad - HTML. JavaScript, CSS.

Анимация: Macromedia Flash, ImageReady.

Web-программирвоание: PHP, MySQL.

В данный момент изучаю Java.

Опыт работы:

Web-дизайн - 5 лет, web-программирование - 4 года.

Завершённые проекты:

http://printgraphics.ru/ (дизайн, программирование, поисковая

оптимизация)

http://travelart.ru/ (дизайн, вёрстка, программирование)

http://light-print.ru/ (программирование)

http://phg.ru/ (дизайн, вёрстка, программирование, заполнение контентом)

http://expojeans.ru/ (дизайн, вёрстка, программирование - незавершено

заполнение контентом)

http://home.onego.ru/~yut/ (дизайн, вёрстка)