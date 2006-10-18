О себе:
Степанова Варвара Владимировна, 1983 г. р.
Проживаю в г. Петрозаводске (Карелия) в связи с учёбой в магистратуре
физико-технического факультета ПетрГУ.
По семейным обстоятельствам часто бываю в Москве (2-4 раза в месяц).
Образование:
Высшее образование, физик.
В данный момент продолжаю обучение в магистратуре по специальности
"Микроэлектроника и физика полупроводников".
Профессиональные навыки:
Web-дизайн: Photoshop, Corel Draw и др по мере необходимости.
Вёрстка: Dreamweaver, HomeSite, Notepad - HTML. JavaScript, CSS.
Анимация: Macromedia Flash, ImageReady.
Web-программирвоание: PHP, MySQL.
В данный момент изучаю Java.
Опыт работы:
Web-дизайн - 5 лет, web-программирование - 4 года.
Завершённые проекты:
http://printgraphics.ru/ (дизайн, программирование, поисковая
оптимизация)
http://travelart.ru/ (дизайн, вёрстка, программирование)
http://light-print.ru/ (программирование)
http://phg.ru/ (дизайн, вёрстка, программирование, заполнение контентом)
http://expojeans.ru/ (дизайн, вёрстка, программирование - незавершено
заполнение контентом)
http://home.onego.ru/~yut/ (дизайн, вёрстка)