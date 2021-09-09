kkarapuzz

Николай kkarapuzz

 
33 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$450
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
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Сергей 
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$450
10 баллов
2 года назад
Линкбилдинг для B2B продукта
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