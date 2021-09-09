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Николай
kkarapuzz
kkarapuzz
33 года
Украина
/
Киев
2 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$450
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
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Сергей
Marketing_all
34 года
Украина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
$450
10 баллов
2 года назад
Линкбилдинг для B2B продукта
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Отзывы заказчиков
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