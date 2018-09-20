Анна Котик kkkkkkkkotyk1303kkkkkkkkotyk1303
36 летУкраина/Львов
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Создание эксклюзивных современных баннеров любой сложности. Индивидуальный подход к каждой работе.
Цена договорная! Берусь за любые проекты! В своей работе предпочитаю простоту и ясность!
Со мной можна связаться:
- E-mail: [email protected]
- Skype: Anna Kotyk
Портфолио
- Баннеры: выключатели129 просмотров
- Баннер для новой колекции одежды wb.ru147 просмотров
- Обтравка изображения133 просмотра
- Обтравка изображения115 просмотров
- Комплект баннеров125 просмотров
- Комплект баннеров120 просмотров
- Комплект баннеров149 просмотров