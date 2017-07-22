Доброго времени суток!
Дизайн — это то, что делает продукт успешным и продаваемым. Успешные компании вкладываются в правильные слова на главной странице своего сайта, грамотное оформление и современный дизайн. Все потому, что в последующем влияние homepage на прибыль перекрывает все затраты на разработку. Стало уж привычной практикой – посетить сайт компании (домашнюю страницу) перед началом любых деловых отношений.
Выполняю РАБОТЫ С НУЛЯ, никаких шаблонов и готовых решений
в дизайне, у продукта должно быть "лицо"
Начинаю работу над воплощением ваших идей с прототипа
У вас есть не ограниченное количество правок
- Веб-дизайн
- Landing page
- Сайт под ключ
- Интернет-магазин
Напишите мне, я всегда буду рад сотрудничеству!
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