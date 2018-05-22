Качественный и современный дизайн к вашим услугам!
Опыт работы более 5 лет!
Делаю свою работу аккуратно и качественно.
Вежливое общение и адекватность - в комплекте!
Любые способы оплаты.
Работа только по предоплате 50%
Основные специализации:
- Корпоративный брендинг: логотип, фирменный стиль, бренд бук
- Потребительский брендинг: дизайн упаковки и подготовка макета к печати и резке
- Дизайн наружной рекламной продукции (билборды, баннеры, лайт-боксы и др.)
- Дизайн полиграфии: листовки, буклеты, проспекты, плакаты, календари, шелфтокы и т.д.
Для журналов
- Разработка дизайн-концептов: подбор шрифтов, сетки, стилеобразующих элементов
- Верстка журнала, с последующей передачей подготовленных к печати файлов в типографию
Разработка дизайна и подготовка под печать. Сопровождение в процессе печати, если будут вопросы
От вас необходимо:
- Референсы ( образцы для понимания того что Вы хотите)
- Техническое задание
- Логотип в векторе (.ai, .eps, .cdr (если есть))
- Изображения отличного высокого качества (если есть), текстовые материалы
Разработка логотипа.
Существует два удобных варианта:
1. Ваш эскиз логотипа, который вы хотите. Я делаю хороший логотип по вашему эскизу.
2. Я разрабатываю 3 разные концепции с нуля по заполненному Вами брифу, выбираем одну и доводим до полного утверждения.
Портфолио
- Разработка серии плакатов для ОАО "РЖД"430 просмотров