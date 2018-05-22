Полиграфия. Фирменный стиль. Упаковка. Логотип.

Качественный и современный дизайн к вашим услугам!

Опыт работы более 5 лет!

Делаю свою работу аккуратно и качественно.

Вежливое общение и адекватность - в комплекте!

Любые способы оплаты.

Работа только по предоплате 50%

Основные специализации:

- Корпоративный брендинг: логотип, фирменный стиль, бренд бук

- Потребительский брендинг: дизайн упаковки и подготовка макета к печати и резке

- Дизайн наружной рекламной продукции (билборды, баннеры, лайт-боксы и др.)

- Дизайн полиграфии: листовки, буклеты, проспекты, плакаты, календари, шелфтокы и т.д.

Для журналов

- Разработка дизайн-концептов: подбор шрифтов, сетки, стилеобразующих элементов

- Верстка журнала, с последующей передачей подготовленных к печати файлов в типографию

Разработка дизайна и подготовка под печать. Сопровождение в процессе печати, если будут вопросы

От вас необходимо:

- Референсы ( образцы для понимания того что Вы хотите)

- Техническое задание

- Логотип в векторе (.ai, .eps, .cdr (если есть))

- Изображения отличного высокого качества (если есть), текстовые материалы

Разработка логотипа.

Существует два удобных варианта:

1. Ваш эскиз логотипа, который вы хотите. Я делаю хороший логотип по вашему эскизу.

2. Я разрабатываю 3 разные концепции с нуля по заполненному Вами брифу, выбираем одну и доводим до полного утверждения.