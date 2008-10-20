Получила образование по специальности "Журналистика". В течение шести лет работала в качестве внештатного журналиста в орловских изданиях "Компас", "Орловская правда", "Город Орел", "Красная строка". В 2007 году стала редактором корпоративной газеты "РеФорма", выпускаемой для одноименного фитнес-клуба. В 2008 году возглавила собственное пиар-агентство "PROMOstyle", которое продолжает сотрудничество с фитнес-центром "РеФорма" и работает с новыми клиентами. Таковым, в частности, стал всероссийский проектый институт "Гипронисельпром": к его 50-летию м создали юбилейный буклет.