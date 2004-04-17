kobyakova-uliana

Сторисмейкер и дизайнер визуала вашего инстаграмма, пишу посты на любые темы и продвигаю тик-ток аккаунты.

Сториcмейкер и дизайнер визуала для вашего инстаграмма, пишу посты на любые темы кроме нескольких исключений и продвигаю тик-ток аккаунты. О себе- 16 лет, живу в Канаде, увлекаюсь дизайном интерьера модой. Опыта работы с клиентами не было особо, только личный опыт. Для связи со мной не рекомендую мобильныю связь и смс, если только вы не миллионер))