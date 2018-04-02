Выполню любую работу

Я молодой и активный Человек, который постоянно пробует что-то новое, Например я занимаюсь тем что раскручиваю группы В Контакте, создаю сайты, Слушаю музыку и пишу стихи, музыку Я предпочитаю в стиле Шансон, В частности Михаила Круга, в свободное время от компьютера. Я провожу за городом где очень люблю ходить на улицу, общаться с людьми и помогать им, постоянно знакомлюсь с новыми друзьями и узнаю что-то интересное, новое Вот и на этом сайте я хотел бы найти прежде всего новых знакомых Да. Моя основная цель в жизни это саморазвитие. Если кто-то хочет познакомиться со мной ближе я буду не против, Добавляйтесь в друзья будем общаться.