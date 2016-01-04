kolotukhina

Таисия Колотухина kolotukhina

 
41 годРоссия/Ставрополь
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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Отзывы заказчиков
inweb09
Сергей 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$2
10 баллов
8 лет назад
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Быстро и внимательно! Всё отлично.
Рада была поработать.
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