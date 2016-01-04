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Таисия Колотухина
kolotukhina
kolotukhina
41 год
Россия
/
Ставрополь
8 лет на
фриланс
-бирже
Была
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Сергей
inweb09
42 года
Россия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
28 отзывов
$2
10 баллов
8 лет назад
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Быстро и внимательно! Всё отлично.
Рада была поработать.
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Отзывы заказчиков
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