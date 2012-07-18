kolyuha

Николай Елатонцев kolyuha

 
40 летРоссия/Тула
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Создание сайтов, web-программирование

Опыт 5 лет.

Руководитель компании WebGK

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